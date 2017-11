UFSM Futsal abre seleção para a comissão técnica de 2018

Em construção 14/11/2017 | 19h32 Atualizada em

Com a temporada de 2017 encerrada dentro das quadras, a UFSM Futsal já pensa no ano de 2018 e busca suprir lacunas. Para isso, a equipe abriu seleção para que novos profissionais ou estudantes integrem a comissão técnica e outras áreas que compreendem o funcionamento do projeto.

Há vagas para alunos de Educação Física para as funções de auxiliar técnico, auxiliar de preparação física, preparador de goleiros, fisiologista, analista de desempenho e supervisor. O time busca também preparador físico, mas, para essa função, é necessária formação completa em Educação Física e ser cadastrado no Conselho Regional de Educação Física. Além disso, também estão sendo selecionados profissionais para a área de comunicação, nutrição, direito, psicologia, medicina, administração e ciências contáveis.

Para a inscrição, basta enviar e-mail para o endereço ufsmfutsal@gmail.com. Alguns candidatos serão selecionados para entrevistas entre o final de novembro e dezembro. A prioridade é para alunos da UFSM.