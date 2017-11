Trio de Santa Maria embarca a Maceió para o 33º Brasileiro de Basquete Master

Rumo a Alagoas 09/11/2017 | 19h29 Atualizada em

Neste sábado, três santa-marienses embarcam rumo a Maceió, Alagoas, para a disputa do 33º Campeonato Brasileiro de Basquete Master. A competição reúne atletas veteranos de todo o país, em 10 categorias, compreendidas a partir dos 30 anos. E os jogadores Wilson Roberto Juchem, o Bibi, e Fernando Augusto Lipp, o Fernandão, além do técnico Matheus Saldanha Filho, da Associação dos Velhos Amigos do Basquete de Santa Maria (AVABSM), foram convocados para representar o Estado pela Associação dos Veteranos e Amigos do Basquete do Rio Grande do Sul.

Bibi é o mais experiente da turma. Ele disputa o Brasileirão há 30 anos. Fernandão participou da competição em oito oportunidades. O estreante da vez será Saldanha, que atuará como técnico dos veteranos de 75 anos ou mais, pelo qual Bibi também jogará. Fernandão joga na +70.

– Vai ser a minha primeira participação. No ano passado, tive uma lesão e não consegui. É muito mais uma confraternização do que uma competição. O espírito é de brincadeira, para nos encontrarmos e batermos uma bolinha – afirma Saldanha.

Além da Associação Gaúcha, as de Porto Alegre e Caxias do Sul também participarão do encontro de veteranos, que vai até o próximo dia 18.