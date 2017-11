Torneio de vôlei de areia recebe 16 duplas em Itaara

Na areia 06/11/2017 | 20h38 Atualizada em

Com nove duplas masculinas e sete femininas, a Vôlei Santa Maria Associação Esportiva (VSMAE) sediou um torneio de beach volley (ou vôlei de praia), no Balneário Parque Serrano, em Itaara, na quinta-feira. Entre os homens, a dupla Pedro e Gabriel, da UFSM, faturou o título e o prêmio de R$ 120. Pelas mulheres, a dupla Bruna e Débora, da VSMAE, conquistou o primeiro lugar e o mesmo valor, em dinheiro.

Em 18 de novembro, a VSMAE sedia a primeira etapa do naipe masculino do Circuito de Beach Volley, no mesmo local, com 12 duplas na disputa. Um dia depois, ocorre a primeira etapa feminina. A competição se estende até janeiro de 2018, contando com mais duas etapas para cada gênero, além da final.

As premiações serão, no total, de R$ 4 mil, e as inscrições seguem abertas até o próximo dia 16. Mais informações pelo (55) 99696-4151.