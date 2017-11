Time infantil do Handebol Feminino de Santa Maria busca vaga na semifinal do Estadual

Na briga 02/11/2017 | 20h18 Atualizada em

As meninas do time infantil do Handebol Feminino de Santa Maria (HFSM) terão um final de semana cheio em Novo Hamburgo. Neste sábado e domingo, elas disputam a segunda fase do Estadual de Handebol da categoria. Agora, elas enfrentam as adversárias do Grupo A: Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo (SGNH), Apahand B, de Caxias do Sul, Clube de Handebol de Capão da Canoa e Liga Hamburguense de Handebol.

Meninas de Santa Maria conquistam título inédito da Copa Mercosul de Handebol

Na primeira fase, o confronto foi contra as adversárias do Grupo B, que foram a Associação Torrense de Handebol, de Torres, Colégio Dom Hermeto, de Uruguaiana, MA Hand Club, APAH Pelotas, e Apahand A. Na oportunidade, as santa-marienses somaram quatro vitórias e uma derrota. Com isso, as meninas do HFSM ocupam a quarta posição geral, que é a última vaga às semifinais da competição que reúne 10 clubes gaúchos.