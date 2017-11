Técnico de Cristiano Ronaldo nas categorias de base estará em Santa Maria

Visitante ilustre 02/11/2017 | 13h00 Atualizada em

No próximo dia 10, Santa Maria receberá a visita de um português ilustre. Nuno Naré, 48 anos, vem à cidade para visitar as instalações da escolinha de futebol do Marítimo no município. Ele foi um dos responsáveis por ajudar na lapidação do cinco vezes melhor jogador do mundo Cristiano Ronaldo. De 1997 a 2001, como auxiliar-técnico e técnico, Naré acompanhou o desenvolvimento de CR7 no Sporting. Atualmente, ele é coordenador das categorias de base do Marítimo, em Portugal, e também responsável pelo projeto que amplia as escolinhas dos “Leões” pelo mundo. No Brasil, já são 32. Japão e Estados Unidos são outros países que recebem a franquia do clube verderrubro.

Na unidade do clube em Santa Maria, a expectativa é grande para receber um dos mentores de CR7. Hoje, são cerca de 140 atletas inscritos, dos sete aos 17 anos, em cinco categorias.

– A vinda do Nuno (Naré) valoriza a cidade e o nosso trabalho. Ele é um cara muito conceituado na Europa. Isso mostra as ambições do clube no Brasil, o investimento em expandir a marca do Marítimo. Esse era o grande desejo do clube no início, mas já ultrapassou. É uma porta que se abre para a gurizada e a possibilidade de o Marítimo contar com novos jogadores – comemora Daniel Neves, coordenador da escolinha em Santa Maria, que tem sede no Gauchão, na Hélvio Basso.

Escolinha começou as atividades em Santa Maria há quase dois anos Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Em maio, um dos alunos santa-marienses, o goleiro Pietro Ranieri Ilha Flores, 17 anos, passou cerca de 15 dias na sede do clube, na Ilha da Madeira, em Portugal, mas não foi aproveitado por conta de uma lesão.

– O Nuno recebeu o Pietro. Foi a primeira unidade do país a mandar um atleta para lá. E essa vinda dele é ainda mais importante para ver como buscamos melhorar sempre – destaca Neves, que está à frente da unidade de Santa Maria desde a sua criação, em maio.