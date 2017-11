Soldiers tem 7 jogadores na seleção do Brasileiro de futebol americano

Tops! 06/11/2017 | 16h51 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Wide receiver Douglas Elesbão foi um dos escolhidos Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Não foi a eliminação em casa na final da Conferência Sul do Campeonato Brasileiro de futebol americano, o BFA, no último dia 28, em Santa Maria, para o Coritiba Crocodiles, que tirou o brilho da temporada do Santa Maria Soldiers em 2017.

Para coroar o ano que teve o tetracampeonato gaúcho (segundo seguido) e a campanha história no primeiro ano do certame nacional, sete soldados foram eleitos para a seleção da Conferência Sul do Brasileirão. Os melhores foram conhecidos nesta segunda-feira, após divulgação pela página do BFA.

Quarterback Douglas Rodrigues também faz parte da lista Foto: Charles Guerra / New Co

Os eleitos foram Douglas Rodrigues, Douglas Elesbão, Guilherme Busanello, Vinícius Zanon, Vinicius Araújo, Fabricio Ziegler e Fabrício Santana. Veja as posições abaixo. As escolhas foram feitas com base em indicações dos técnicos e dos diretores de cada equipe.

OS ELEITOS

Douglas Rodrigues – Quarterback

Douglas Elesbão – Wide receiver

Guilherme Busanello – Running back

Vinícius Zanon – Tight end e defensive tackle

Vinicius Araújo – Cornerback

Fabricio Ziegler – Safety

Fabrício Santana – Kicker