"Só queríamos bucar esse acesso, de tudo que era jeito", diz o santiaguense Charles

Ele participou dos minutos finais do jogo que carimbou a volta do Inter à Série A do Brasileirão. Aos 30 minutos do segundo tempo, com o número 35 às costas, o santiaguense Charles Matos, 21 anos, ajudou a segurar o empate em 0 a 0 contra o Oeste, em Barueri, na terça-feira à noite, resultado necessário para garantir o retorno do Colorado à elite do futebol brasileiro. Apesar do primeiro objetivo conquistado, que era devolver o clube ao seu lugar entre os grandes, o volante lamenta o gol perdido por Carlos nos últimos minutos, o que dificulta a briga pelo título da Série B, já que o América-MG abriu quatro pontos de diferença.

– Sabíamos que seria um jogo difícil, pelo bom time que o Oeste é. Está disputando para subir, está há vários jogos sem perder. Fizemos uma estratégia para não tomar gol e sair no contra-ataque. Infelizmente, não conseguimos a vitória, mas ainda vamos buscar o título. Mas graças a Deus esse ponto veio para conseguirmos o acesso e atingir esse primeiro objetivo – disse Charles, em entrevista ao Diário, na tarde desta quarta-feira, logo após o desembarque do time no Aeroporto Salgado Filho.

O jogador, que subiu ao grupo principal do Inter no ano passado, na rápida passagem do técnico Falcão pelo Beira-Rio na campanha do rebaixamento em 2016, ressaltou a pressão que a equipe teve neste ano para retornar à Série A.

– Foi um ano muito difícil, um ano complicado por tudo que aconteceu. Foram os piores anos da história do Inter. Mas foi um ano de muito aprendizado. Aprendi muito com os jogadores, com os profissionais. Só queríamos buscar esse acesso, de tudo que era jeito – relata.

Apesar de estar focado nos dois últimos compromissos da Série B, que ainda podem render o título da competição, Charles fala brevemente sobre o 2018. O seu desejo é continuar no Beira-Rio e ganhar títulos com a camisa do seu time de coração.

– Temos esses dois jogos para fazer, temos que pensar nisso. Mas quero permanecer no Inter, se a diretoria gostar do meu trabalho, sei que tenho muito a ajudar o Inter ainda. Quero buscar um título importante com essa camisa. Quero que esse 2018 seja melhor e que possamos fazer uma boa temporada – destaca.

BUSCA PELO TÍTULO

O Inter volta a campo no próximo sábado, às 17h, no Serra Dourada, contra o Goiás. Já no outro sábado, dia 25, para encerrar o campeonato, o Colorado recebe o Guarani, no Beira-Rio. Para ser campeão, o clube gaúcho precisa vencer os dois jogos e torcer por dois empates ou duas derrotas do América-MG.

O auxiliar técnico da comissão permanente, Odair Hellmann, segue no comando da equipe neste dois compromissos. No entanto, a expectativa é que antes disso o nome do novo técnico seja anunciado. Os mais cotados são Roger Machado e Abel Braga.

COMEMORAÇÃO TÍMIDA

A atuação ruim da equipe nos últimos jogos frustrou os torcedores colorados, que sequer comemoraram o acesso antecipado. Nas ruas, poucas camisas vermelhas, mas um alívio gigante. Na chegada do time à Capital, somente cerca de 20 torcedores recepcionaram a delegação.