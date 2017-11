São Gabriel anuncia primeiro reforço para a Divisão de Acesso 2018

Novidade no Sanga 06/11/2017 | 20h22 Atualizada em

Luanderson (E), 28 anos, esteve no elenco do Aimoré que subiu para o Gauchão em 2013. Na foto, jogo contra o Riograndense pela Divisão de Acesso

Luanderson (E), 28 anos, esteve no elenco do Aimoré que subiu para o Gauchão em 2013. Na foto, jogo contra o Riograndense pela Divisão de Acesso Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Ainda falta cerca de um mês para o congresso técnico da Divisão do Acesso. E a competição, caso siga a tradição dos últimos anos, deve começar em março. No entanto, o São Gabriel já anunciou a primeira contratação de 2018. Nesta segunda-feira, o clube confirmou, em seu perfil no Facebook, o acerto com o volante Luanderson Marques da Silva, de 28 anos.

Pedro Pavan: "Radar de contratações está ligado no São Gabriel"

O atleta, que atuou pelo São Paulo, de Rio Grande, na temporada 2017, conseguiu um acesso com o Aimoré, em 2013, e jogou o Gauchão nos últimos três anos, por São Paulo-RG e Glória, de Vacaria. O jogador de 1m89cm é natural no Pará, fez sua base no Vitória, da Bahia, e passou por times de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e até por Portugal.

FGF divulga data do congresso técnico da Divisão de Acesso

– Foi um jogador que enfrentei algumas vezes, principalmente, em 2013, quando estava no Inter-SM (como técnico). Ele encaixa no perfil que procuramos. É um jogador moderno, que sabe marcar, vira bem o jogo, tem uma boa visão da partida, é ambidestro. É um atleta, tecnicamente, acima da média – elogia o técnico Badico.

Pedro Pavan: "Inter-SM aposta em profissionais made in Santa Maria"

O treinador garante que novas tratativas estão sendo realizadas, mas nada tem sido divulgado para não atrapalhar as negociações. Além da busca no mercado, Badico também vai usar o que tem em casa. O técnico pretende incorporar alguns atletas da equipe-sub 17, que foi eliminada nas oitavas de final do Gauchão da categoria neste ano.

Inter-SM deve ter 40% do elenco de 2017 na próxima Divisão de Acesso

– Acompanhei o trabalho da equipe, olhei alguns jogos e gostei muito do que vi. Foi um trabalho fantástico. Com certeza, alguns jogadores vão participar do elenco principal. Mas vamos ter todo o cuidado com esses atletas, para maturarem no momento certo. É preciso ter paciência, e não apressar etapas – adianta.

Leia as últimas notícias de Esportes

Apesar das limitações financeiras, Badico afirma que está montando um grupo para conquistar o acesso, e não apenas brigar contra o rebaixamento, como em 2017.

– Sou competitivo, o clube é competitivo. Vou fazer uma equipe com o perfil que eu gosto, com jogadores com perfil da Divisão de Acesso – destaca Badico.