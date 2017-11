Santa-marienses se destacam em final dos Jogos Comerciários na Capital

Fizeram bonito 14/11/2017 | 20h31 Atualizada em

Santa Maria esteve bem representada na final estadual dos Jogos Comerciários, organizados pelo Sistema Fercomércio-RS/Sesc, no último fim de semana, em Porto Alegre. Das 36 modalidades em disputa, divididas entre as categorias A e D, elencadas por idades, dos 16 anos em diante, os santa-marienses ficaram entre os três primeiros em 12 delas. Foram quatro ouros, três pratas e cinco bronzes, em esportes como atletismo, vôlei, futebol, futsal, entre outros.

Foram oito atletas diferentes e uma empresa os responsáveis por garantir os bons resultados à cidade. Os destaques ficaram por conta de Kairam Rios, Roberto Carlos Garcia, Almir Dias Alves e Rosane Moraes, que conquistaram duas medalhas cada. Principalmente Kairam, atleta do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde (NIEEMS), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que ficou com o ouro no arremesso de peso e nos 100m rasos do atletismo.

Na final, mais de 1,3 mil atletas de 21 municípios gaúchos estiveram presentes. As etapas municipais e regionais começaram em julho. Participaram das disputas os trabalhadores e empresários do comércio, assim como seus dependentes e empresas terceirizadas.

OURO

Arremesso de peso

- Kairam Rios - Categoria A

100m rasos

- Kairam Rios - Categoria A

- Roberto Carlos Garcia - Categoria D

Salto em distância

- Almir Dias Alves - Categoria A

PRATA

1500m

- Rosane Moraes - Categoria D

- Roberto Carlos Garcia - Categoria D

Arremesso de peso

- Almir Dias Alves - Categoria A

BRONZE

Salto em distância

- Dinea de Oliveira - Categoria B

- Adriano França - Categoria D

100m rasos

- Rosane Moraes - Categoria D

- Maico dos Santos - Categoria B

Futsal masculino master

- Imobiliária Modelo