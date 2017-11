Santa-mariense conquista o título da etapa final do Circuito Gaúcho de Poker

Campeão! 08/11/2017 | 20h43 Atualizada em

O santa-mariense Caio De Souza Guedes, 28 anos, faturou o primeiro lugar na etapa final do Circuito Gaúcho de Poker, o The Grand Finale, em Porto Alegre, na última segunda-feira. O competidor levou um prêmio de R$ 37 mil, de um total de mais de R$ 200 mil distribuídos aos 81 melhores colocados – ao todo, foram 1.141 concorrentes.

– Não costumo jogar ao vivo, jogo mais online. Mas fui como convidado para a Copa RS (torneio menor) e acabei no torneio principal – explica Caio, que joga pôquer profissionalmente desde 2014, quando entrou para o Pocarr, um time internacional da modalidade que tem sede no Canadá.

Apesar de garantir uma boa quantia em dinheiro, o engenheiro elétrico formado pela UFSM alerta que nem tudo é tão simples quanto parece. Segundo ele, é preciso muito estudo.

– Precisa ter a mentalidade que a habilidade vai prevalecer sobre a sorte. Tem de saber que há muita estratégia envolvida. Precisa estudar e se dedicar bastante. Não é simples. Às vezes, o pessoal se ilude. Assim como eu ganho alguns, há um investimento em outros, que se perde – comenta Caio, que antes de atuar profissionalmente, comprou muitos livros de pôquer para aperfeiçoar a sua técnica.

Ronald Caneda, outro que é natural de Santa Maria, também chegou à mesa final no The Grand Finale e ficou em 9º lugar. O Circuito Gaúcho de Poker teve seis etapas ao longo do ano: Porto Alegre (duas vezes), Tramandaí, Caxias do Sul, Passo Fundo e Santa Maria.