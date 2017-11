Santa-mariense completa tradicional Maratona de Nova Iorque com sucesso

Em solo americano 06/11/2017 | 20h23 Atualizada em

Um atleta de Santa Maria esteve entre os mais de 50 mil corredores que participaram da Maratona de Nova Iorque, no último domingo. O advogado santa-mariense Juliano Zurlo Dellazzana, 45 anos, superou as diversas subidas do trajeto de 42,1km para conseguir completar a prova.

Maratonista de Santa Maria participa de prova tradicional nos Estados Unidos

O seu tempo ficou bem acima dos campeões masculino e feminino, o queniano Geoffrey Kamworor (2h10min53s) e a norte-americana Shalane Flanagan (2h26min53s). Mas as 3h48min que o representante da equipe GoFit levou para cruzar a linha de chegada serviram para curtir uma das cidades mais visitadas do mundo, além, é claro, da experiência única em participar de uma das mais tradicionais maratonas do planeta. A colocação dele foi 9.572º entre mais de 50 mil.

– É uma experiência inacreditável. Era muita gente, tu não conseguias desenvolver a corrida nos primeiros quilômetros. Depois dos três quilômetros, é que você consegue dar um ritmo. Parece um carnaval de rua, passando por todos os bairros, com muita gente te incentivando e bandas tocando. E o legal é que cada bairro tinha sua característica. Em uns tocava rock, em outros, rap. É impressionante – relata.

Mesmo assim, Dellazzana quase bateu sua própria marca, atingida em Porto Alegre, neste ano, que foi de 3h41min.

– Quando chega aos 30 quilômetros, tu começas a sentir. Foi uma prova dura, com bastante gente e subida. Mas objetivei não parar nunca nem caminhar. Estava bem treinado – complementa.

Agora, Dellazzana fica na torcida para estar entre os sorteados para correr a Maratona de Berlim. Seria a segunda para completar todas as provas da World Marathon Majors, que compreende, além das maratonas de Nova Iorque e Berlim, as de Chicago e Boston, Londres e Tóquio.