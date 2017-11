Relembre as escalações de Inter-SM e Grêmio em partida do octogonal final do Gauchão de 1981

História alvirrubra 08/11/2017 | 13h37 Atualizada em

O diferencial do time de 1981 que fez história no Inter-SM (equipe foi campeã gaúcha do Interior e conquistou vaga na Taça Ouro, o Brasileirão da época) era a relação entre os jogadores. O ambiente vivido no Estádio Presidente Vargas foi de uma verdadeira família, sob a tutela do “pai” Tadeu, que, na verdade, nem era tão mais velho assim. O treinador jogou ao lado de Donga e Robson, já que encerrou a carreira apenas um ano antes, em 1980.

Isso pode ser exemplificado na relação de Robson e Tadeu. Além do ex-meia ter levado o filho do técnico, Fábio Ribas, para ser seu preparador físico, hoje, os dois são parceiros na criação de uma escolinha do Grêmio em Santa Maria, onde Tadeu também participa como voluntário.

– Era uma espécie de paternalismo do Tadeu. Por ele e por todos, buscávamos fazer o melhor, e isso se refletia em campo – afirma Robson.

– Nos comprometemos com o Tadeu. Dissemos que iríamos abraçar ele, o projeto, e deu certo. E o time pegou uma maneira de jogar. Não tínhamos medo de jogar em lugar nenhum – complementa Donga.

Mesma avaliação feita pelo “pai” Tadeu, que elogia Robson, o meia vertical e finalizador, e Donga, o zagueiro experiente e de liderança nata.

– Conseguimos os resultados porque arriscávamos. Nunca podei jogadores do nível do Robson. Dizia para eles colocarem o talento deles no campo. Claro, que, com uma consciência tática. Era um grupo bem formado, que comprou a ideia. A torcida também compareceu, porque os resultados eram bons – destaca Tadeu.

ESCALAÇÕES E FICHA TÉCNICA:

GAUCHÃO – 8 DE NOVEMBRO DE 1981

INTER-SM 3

Vlamir; Zimerman, Roberto, Donga e Beto; Hélio Oliveira, Robson e Valdo; Guinga, Nei (Xirú) e Toninho. Técnico: Tadeu Menezes

GRÊMIO 1

Leão; Paulo Roberto, Vantuir, De Leon e Paulo César; China, Paulo Isidoro e Vilson Tadei (Baltazar); Tarciso (Tonho), Geraldão e Héber. Técnico: Ênio Andrade

Gols – Guinga, Toninho e Nei (I); Paulo Isidoro (G)

Árbitro – Luiz Moura Guaragna

Local – Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria

Público – 9.594 torcedores (7.380 pagantes e 2.214 não pagantes)

Fonte: Almanaque dos 80 anos do Inter-SM, Candido Otto da Luz (2008)