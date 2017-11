Quatro times e três cidades seguem na briga pelo título da Copa Diário

Os 4 melhores 05/11/2017 | 20h19 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Gaúcho (de vermelho), de Tupanciretã, segurou o empate em 2 a 2 com o Ituano, em Santa Maria, e avançou às semifinais Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Na tarde deste domingo, foram conhecidos os quatro melhores times da 1ª edição da Copa Diário. Em jogos de volta das quartas de final, Grêmio São-Pedrense, Vila Operária, Gaúcho e Restinga Seca avançaram às semifinais da competição. Os duelos de ida serão no próximo domingo.

De um lado da chave, terá clássico em Tupanciretã. Vila Operária e Gaúcho, que passaram por Porto Alves e Ituano, respectivamente, lutarão por uma das vagas à final do campeonato.

No outro chaveamento, o Grêmio São-Pedrense, que despachou o Lokomotv nas quartas de final, enfrentará a seleção de Restinga Seca, que venceu o 7 de Setembro, nos pênaltis, em Restinga.

Ao todo, 11 municípios da região deram o pontapé inicial da Copa Diário. Agora, após os duelos decisivos das quartas de final, restaram somente três cidades. De São Pedro do Sul, o representante é o Grêmio São-Pedrense, que empatou em 2 a 2 com o Lokomotv, de Santa Maria, em casa, e garantiu a vaga por ter vencido fora no jogo de ida. Já a seleção de Restinga Seca derrotou o 7 de Setembro, de São Martinho da Serra, por 2 a 0 no tempo normal e 2 a 1 nos pênaltis, na partida mais emocionante de ontem.

Quem já está garantida na final é a cidade de Tupanciretã. É que dois clubes do município, Gaúcho e Vila Operária, farão o outro confronto das semifinais da competição. A Copa Diário tem o apoio da Eny.

QUARTAS DE FINAL - JOGOS DE VOLTA

DOMINGO

Restinga Seca

Restinga Seca 2 (2) x (1) 0 Sete de Setembro

Campo do Juventude, em Santa Maria

Ituano 2 x 2 Gaúcho

São Pedro do Sul

Grêmio São-Pedrense 2 x 2 Locomotv

Tupanciretã

Vila Operária 2 x 0 Porto Alves

Foto: Arte Paulo Ricardo / Diário de Santa Maria