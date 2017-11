Porto Alves e Vila Operária ficam no empate em jogo isolado da Copa Diário

1 a 1 02/11/2017 | 20h04 Atualizada em

A última partida que faltava para o encerramento dos jogos de ida das quartas de final da Copa Diário foi realizada ontem. Em Agudo, o Porto Alves, dono da casa, empatou com o Vila Operária, de Tupanciretã, em 1 a 1. As duas equipes haviam entrado em acordo para que o duelo fosse realizado no feriado, e não no último domingo, como os demais.

Neste domingo, todas as quatro partidas da fase de mata-mata serão realizadas, quando serão conhecidos os quatro times que vão brigar por duas vagas na final da competição. Com o empate em Agudo, quem vencer, leva a classificação. Nas outras três partidas, 7 de Setembro, de São Martinho, e Gaúcho, de Tupanciretã, saíram em vantagem sobre Restinga Seca e Ituano, respectivamente. O Grêmio São-Pedrense venceu o Locomotv em Santa Maria.