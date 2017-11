Porto-alegrense leva prêmio principal do Torneio Aberto de Xadrez Apusm 50 Anos

No tabuleiro 05/11/2017 | 20h43 Atualizada em

O porto-alegrense Daniel Oliveira venceu a categoria principal do Torneio Aberto de Xadrez Apusm 50 Anos, disputado no sábado, na sede da associação. O enxadrista anotou 4,5 pontos em cinco possíveis. O santa-mariense Ricardo Ritzel, com 4 pontos, ficou em segundo lugar, seguido de Gustavo Quadros, também de Santa Maria, com 3,5 pontos, na terceira posição.

Parceria pretende expandir o xadrez em Santa Maria

Na sub-18, Patrick de Mattos foi o campeão, e Gabriel Kucera, o vice. Já Homero Gomes, de Porto Alegre, foi o melhor entre os veteranos. O torneio foi promovido em parceria entre a Apusm e o Santa Maria Xadrez Clube, teve o apoio da Federação Gaúcha de Xadrez e o patrocínio de Eny Calçados, Santo Garden Grill e Conteg Seguros. A competição distribuiu R$ 1 mil aos vencedores.

A próxima competição dos santa-marienses será em 24 de novembro, no Metrópole Xadrez Clube, na Capital. O evento vale vagas para final do Campeonato Gaúcho de Xadrez Absoluto de 2017.