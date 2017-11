Por novos talentos, coordenador do Marítimo, de Portugal, visita Santa Maria

De olho na gurizada 10/11/2017 | 20h32 Atualizada em

O coordenador das categorias de base e do projeto das escolinhas do Marítimo, de Portugal, Nuno Naré, esteve em Santa Maria, nesta sexta-feira, para visitar a unidade santa-mariense. Desde o início da semana, junto com o ex-jogador e diretor técnico do time profissional, Briguel, ele está no Brasil percorrendo as 36 escolinhas do clube espalhadas pelo país.

Na ocasião, no campo do Gauchão, na Avenida Hélvio Basso, Naré discursou para os alunos e aos pais dos atletas e observou o treinamento de parte dos 140 jogadores. Segundo ele, o grande objetivo do Marítimo é divulgar a marca no Brasil e angariar novos talentos.

Além de coordenar esse projeto no Marítimo, Naré ficou marcado por ser um dos treinadores de Cristiano Ronaldo na base do Sporting, de Portugal.