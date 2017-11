Pela seleção gaúcha, atleta do Corintians fica em terceiro no Sul-Brasileiro de Basquete

Bronze 08/11/2017 | 20h34 Atualizada em

O ala Lorenzo Lovato, de 17 anos, do Corintians, voltou da seleção gaúcha de basquete com medalha de bronze. No sábado, o jogador de Santa Maria retornou da disputa do Sul-Brasileiro, em Florianópolis, em Santa Catarina.

Na estreia da competição, o time do Estado perdeu para o paranaense por 69 a 67. Na sequência, outro revés, diante do combinado catarinense, por 60 a 46. Na decisão de terceiro lugar, os gaúchos bateram o Colônias Unidas, do Paraguai, por 77 a 38. Na final, Paraná derrotou Santa Catarina e faturou o título.

– Foi uma experiência ótima – resumiu Lorenzo.

Convocado pela Federação Gaúcha de Basquete (FGB) no final de outubro, e sem outros compromissos pela seleção sub-17, a busca, agora, é por uma vaga no sub-19 gaúcho em 2018. Lorenzo completa 18 anos em agosto do ano que vem, e, portanto, não poderá mais atuar pela categoria. Para ser lembrado na próxima temporada, a meta do atleta é manter o nível pelo Corintians, no Estadual de base.