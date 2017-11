Pedro Pavan: "Radar de contratações está ligado no São Gabriel"

Opinião 03/11/2017 | 20h46 Atualizada em

Márcio Reis (com a bola) é um dos nomes pretendidos pelo São Gabriel Foto: Marcelo Ribeiro / Caderno7

O radar de contratações gabrielense para a Divisão de Acesso 2018 está ligado. E ele aponta para várias direções. Um dos nomes que podem pintar em 2018 é o do meia Márcio Reis, 32 anos, que teve ótima passagem pelo Estádio Sílvio de Faria Corrêa em 2015 e 2016 e jogou a última Divisão de Acesso pelo Avenida, que subiu para o Gauchão.

Outro atleta que interessa ao técnico Badico e pode ser o primeiro anunciado oficialmente é o volante Luanderson, 28 anos, que estava no São Paulo, de Rio Grande. Segundo informações do colega Uilian Pacheco, da Rádio RBC, de São Gabriel, o zagueiro Carlão, 33 anos, também já estaria acertado com o clube.