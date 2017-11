Pedro Pavan: "No fim das contas, a briga não é pela cerca"

Opinião 04/11/2017 | 11h00 Atualizada em

Área de abrangência da barragem do DNOS, no Campestre, tem 4,5 quilômetros de extensão pelas margens

A colocação de uma cerca ao redor da sede da Associação Santa-Mariense de Esportes Náutico (Asena), na barragem do DNOS, no Bairro Campestre, foi alvo de manifestação de alguns moradores no início da semana. Eles questionaram a aplicação de grades em um espaço público e dispararam críticas ao hoje superintendente de Esporte da prefeitura, Givago Ribeiro, ex-canoísta da seleção brasileira e um dos fundadores da Asena.

Contudo, é importante destacar que, desde 2011, a Asena, por meio do Projeto Remar, já oportunizou a prática da canoagem a centenas de crianças e adolescentes de forma gratuita. No fim das contas, isso é o mais relevante. E não brigas de bairro ou desentendimentos políticos.

Além do mais, a cerca, que compreende pouco menos de 75 metros de extensão em uma circunferência total de 4,5 quilômetros, tem por objetivo proteger o local, que sofre com o vandalismo há longos seis anos. Fora isso, a permissão do uso e dos cuidados da área foi aprovada em plenário na Câmara de Vereadores em setembro e sancionada em decreto em 9 de outubro.

E quem sempre limpa, recolhe entulhos e cuida do espaço com o maior zelo possível é a própria Asena. Dito isso, essa manifestação tem algum sentido? Não vejo outro lado, a não ser o político