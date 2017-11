Pedro Pavan: "Em uma semana, Inter-SM comercializa 35% das novas camisas"

Opinião 18/11/2017 | 11h30 Atualizada em

Dia após dia, o estoque alvirrubro vai ficando mais vazio. É que, desde o lançamento dos novos uniformes do Inter-SM, no último dia 9, a venda das camisas só cresce. De acordo com o departamento de marketing do clube, 35% da primeira remessa dos materiais já foi comercializada (os números oficias ainda não foram divulgados).

A camiseta predominantemente preta, uma das novidades da temporada 2018, é a de maior procura. O bom número de vendas é impulsionado, principalmente, pela Feisma, onde o Inter-SM tem um estande.

Outra excelente notícia para os cofres do clube é que, em média, metade das pessoas que compram os uniformes acabam se associando. E, com a proximidade da Divisão de Acesso, a tendência é que o número de associados aumente cada vez mais.