Partidas de ida das semifinais da Copa Diário terminam empatadas

Ninguém saiu em vantagem nos duelos de ida das semifinais da 1ª Copa Diário de Futebol Amador. As primeiras partidas que decidem que vai para a final da competição foram disputadas neste domingo, em Restinga Seca e Tupanciretã. No clássico de Tupan, Gaúcho e Vila Operária não saíram do 0 a 0. Já a seleção restinguense ficou no 2 a 2 com o Grêmio São-Pedrense jogando em casa.

Seleção de Restinga (de azul) saiu vencendo mas permitiu a virada do adversário. Empate saiu no último minuto Foto: Ivo Curcino / Jornal Tribuna de Restinga

No Estádio Municipal Sebastião Herédia Borges, em Restinga Seca, quem compareceu viu uma partida muito equilibrada e acirrada. Os restinguenses abriram o placar com Guilherme. No entanto, o Grêmio São-Pedrensen não se abateu e empatou ainda no primeiro tempo, com gol de Bruno Pregartier. Na volta do intervalo, os visitantes viraram a partida, com Bruno Becker balançando as redes. Já nos acréscimos, os donos da casa conseguiram empatar com a cobrança de pênalti convertida por Ander Morais.

Já em Tupanciretã, no Estádio Bento José Pinto, casa do Gaúcho, não foi a falta de gols que tirou a qualidade do jogo. Apesar do 0 a 0, a partida foi disputada e com chances de gols para os dois lados.

No próximo domingo, as partidas serão realizadas em São Pedro do Sul e em Tupanciretã novamente, mas com mando do Vila Operária. Como não há saldo de gols, quem ganhar, está na final. Em casa de novos empates, a definição vai para os pênaltis. Isso vale para os dois confrontos.