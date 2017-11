Parceria entre prefeitura e Apusm pretende expandir o xadrez em Santa Maria

Aproximação 01/11/2017 | 20h33 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A prefeitura de Santa Maria, por meio da secretaria de Esporte e Lazer, fechou uma parceria com o Santa Maria Xadrez Clube. Na tarde de terça-feira, o coordenador de xadrez da Associação dos Professores Universitários de Santa Maria (Apusm), Ricardo Ritzel, o presidente do Santa Maria Xadrez Clube, Jorge Alberto Boabaid, e o superintendente de Esporte e Lazer do município, Givago Ribeiro, reuniram-se e selaram a colaboração para os Jogos Escolares de Santa Maria (Jesma).

Enxadrista de Santa Maria fica fora da final dos Jogos Escolares do RS

A ideia é aproximar os estudantes do Jesma com as entidades relacionadas ao xadrez, para desenvolver os alunos desde o nível inicial no esporte. A primeira iniciativa é a disputa pelo Jesma na Apusm, em 17 e 18 de novembro.