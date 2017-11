Olheiro do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, observará talentos na Copa Santiago 2018

Olhar ucraniano 16/11/2017 | 19h58 Atualizada em

Faltam menos de dois meses para a realização de mais uma Copa Santiago de Futebol Juvenil. De 11 a 20 de janeiro de 2018, ocorre a 30ª edição da tradicional competição de categorias de base. Conhecida por revelar grandes talentos, o torneio atrai a atenção de muitos olheiros das mais diversas partes do Brasil e até mesmo do mundo, já que times de toda a América do Sul e outras partes do mundo, como Dinamarca, Japão e China, estiveram presentes em Santiago em alguma oportunidade. Neste ano, um dos mais tradicionais clubes da Europa terá um observador atento aos atletas que passarem pelo gramado do Estádio Alceu Carvalho. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, enviará um representante ao torneio.

Há cerca de duas semanas, o olheiro do clube ucraniano no Brasil e no Uruguai, Andrii Kotov, entrou em contato com o Diário para saber mais informações sobre a competição. Ele afirma que deve vir a Santiago em janeiro para observar jogadores.

– Busco jogadores em todos os Estados. Assisto a muitos torneios e jogos de base. Acho que o torneio de Santiago é um dos maiores de categorias de base, como a Taça BH, a Copa São Paulo. É um torneio muito importante. Eu não posso não estar lá, porque preciso ter informações de como crescem as novas joias do Brasil – justifica o ucraniano, que mora em São Paulo.

Kotov diz que a prioridade é a busca de laterais, volantes, meias e atacantes, já que, historicamente, as posições de zagueiro e goleiro são reservadas a atletas nascidos na Ucrânia ou países vizinhos.

– Presto mais atenção nessas posições. Agora, temos que buscar um reforço para substituir o Fred (ex-Inter), que pode sair nessa janela de transferências. Mas temos que comprar alguém que dê resultado urgente (imediato). Também buscamos reforços para o segundo time e o sub-21, que são jogadores mais jovens, que podem ter um tempo de adaptação e que, em um ano ou um pouco mais, possam lutar por vaga no time titular – relata.

Nesta semana, a organização da Copa Santiago fechou os times participantes em 2018. Serão 13, e não mais 16, como o desejado. O São Paulo, que estava confirmado, desistiu, e dará lugar ao Coritiba. Os outros são o anfitrião Cruzeiro (de Santiago), a dupla Gre-Nal, os gaúchos Juventude, Novo Hamburgo e Progresso, os catarinenses Chapecoense e Tubarão, os paulistas Palmeiras e Ponte Preta, o pernambucano Sport e o campeão do Mato Grosso (ainda indefinido). Pela primeira vez, o evento não contará com times estrangeiros.

