Oficina de Libras para ciclistas reuniu cerca de 30 pessoas em Santa Maria

Cerca de 30 pessoas prestigiaram, no sábado, a Ciclo-Oficina sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), organizada pela equipe CicloFort, na loja Fort Bike Shop, no Bairro Salgado Filho. Em conversa comandada pela professora de libras e voluntária na Associação de Surdos de Santa Maria (ASSM), Paula Xavier, e pelo ciclista Fábio Vivian, temas como dificuldade dos surdos na sociedade e surdez no ciclismo foram abordados, além de expressões a serem utilizadas no esporte.

– Foi uma baita explicação para quem fez a prova do Enem, no domingo. O pessoal gostou bastante. Obtivemos uma ótima repercussão – destacou Lucas Fort, lembrando do tema da redação do Enem no domingo.