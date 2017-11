Novo preparador físico do Inter-SM projeta pré-temporada

Planejamento 17/11/2017 | 13h00 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Se tudo ocorrer como o planejado, o Inter-SM estará se apresentando para a disputa da Divisão de Acesso daqui a 50 dias. Nesta semana, com a contratação do preparador de goleiros Ed Palmieli, foi fechada a comissão técnica do treinador Vinicius Munhoz. E uma área bastante elogiada na temporada de 2017 foi a preparação física alvirrubra. Na última semana, o novo profissional que cuidará do fôlego dos jogadores, Otávio Bettega, 30 anos, esteve em Santa Maria para acompanhar o evento de lançamento dos uniformes do clube. Em sete dias na cidade, participou de duas reuniões com Munhoz para afinar o trabalho que deve começar em 8 de janeiro.

– O Vinicius tem apresentado as ideias, a forma como ele gosta de trabalhar. Nessas conversas, já delineamos alguma coisa, principalmente no que se refere ao controle de treinamentos. Vamos colocar a carga física, mas também cognitiva a partir de situações de jogo. Também estamos estudando, como não temos um suporte tecnológico, como poderemos controlar as cargas de treinos – revela Bettega.

O preparador ressalta que a ideia, assim como em grandes clubes, é estabelecer atividades integradas com demais setores. Dentro de campo, ele também quer dar continuidade a uma fórmula que deu certo com o ex-preparador físico Gustavo Pires, o Guto, que é trabalhar as questões táticas e técnicas de acordo com a preferência de Munhoz.

– Vamos fazer os trabalhos de academia, procurando interagir com a fisioterapia, para prevenção de lesões. Faremos trabalhos contextualizados. O jogador vai ter que realizar bem a parte tática, técnica e física ao mesmo tempo – explica Bettega.

O preparador alvirrubro é formado na UFSM e tem mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ontem, ele embarcou a Limeira, São Paulo, onde mora e faz doutorado. Bettega chega a Santa Maria, sua cidade natal, em definitivo, em dezembro.