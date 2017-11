Novo Horizonte leva título e vice na Copa Santiago Regional

Mais dois troféus 06/11/2017 | 19h34 Atualizada em

O Novo Horizonte faturou um título e um vice na 2ª Copa Santiago Regional, no Estádio Alceu Carvalho, em Santiago, no fim de semana. No sábado, o sub-13 da equipe de Santa Maria goleou o Cruzeiro, de Santiago, por 5 a 0, classificando-se para a final. Contra o mesmo adversário, o sub-15 venceu por 2 a 1, também obtendo a vaga para a decisão.

Foto: Novo Horizonte / Divulgação

As finais, que foram disputadas no domingo, viram o sub-13 do Novo Horizonte, treinado por Leandro Denardi, conquistar o título da categoria.

sobre o Flamengo, de Itaqui, por um placar de 6 a 1. Enquanto isso, o sub-15, comandado por Marcelo Prestes, foi derrotado pelo Inter, de Porto Alegre, por 2 a 0.

Ao final da competição, os atletas Bruno e Gabriel, do Novo Horizonte, foram premiados como artilheiro e goleiro menos vazado, pela sub-13, respectivamente. Enquanto isso, os colorados Igor e Lorenzo venceram as mesmas premiações, na sub-15.