Novo Horizonte fatura vice e terceiro em torneio sub-9

14/11/2017 | 20h42

Em paralelo ao Campeonato Gaúcho da Nova Liga de Futebol Infantil (Noligafi) – competição destinada a jogadores nascidos entre 2003 e 2007 – o Novo Horizonte entrou em campo, no domingo, pelo Circuito Noligafi. O torneio, irmão mais novo da principal competição infantil do Estado, é preparatório e conta apenas com jogadores de 2008, ou seja, no nível sub-9.

Em jogos disputados em Cruzeiro do Sul, por duas categorias – competitivo ouro (equipes principais) e recreativo ouro (elencos secundários) – o Novo Horizonte conquistou um segundo e um terceiro lugares.

Foto: Novo Horizonte / Divulgação

No competitivo, os meninos treinados por Leandro Denardi perderam por 1 a 0 para o Juventude e 2 a 1 para o Vila Nova, de Passo Fundo. Na sequência, vitória por 2 a 0 sobre o Juventus, de Teutônia, garantindo o terceiro lugar. Enquanto isso, no recreativo, comandado por Felipe Ribeiro, o elenco do Novo Horizonte perdeu por 1 a 0 para o Juventude. Entretanto, a recuperação veio com vitórias sobre Vila Nova, por 2 a 0, e Juventus, pelo mesmo placar, garantindo o vice.