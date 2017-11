No futebol, José Otão e Marista Santa Marta conquistam o Jesma 

Gurizada de ouro 10/11/2017 | 19h44 Atualizada em

Duas escolas de Santa Maria comemoraram títulos no futebol de campo dos Jogos Escolares de Santa Maria (Jesma) nesta sexta-feira à tarde. As partidas finais foram realizadas no Estádio Presidente Vargas, a casa do Inter-SM.

No feminino, o Marista Santa Marta derrotou a Escola Sérgio Lopes por 5 a 1 e ergueu a taça. Já no masculino, a gurizada do Irmão José Otão fez 3 a 1 no Colégio Militar e garantiu a conquista. Na disputa do terceiro lugar, o Perpétuo Socorro aplicou 2 a 0 no Paulo Lauda e levou o bronze.

Marista Santa Marta (de rosa) venceu a Escola Sérgio Lopes por 5 a 1 no feminino Foto: Charles Guerra / Newco SM