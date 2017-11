Na superação e na garra, Universitário Rugby vence a primeira no Gauchão

17 a 15 05/11/2017 | 17h03 Atualizada em

A torcida e os jogadores do Universitário Rugby Santa Maria comemoraram a primeira vitória no Campeonato Gaúcho de Rugby da 1ª Divisão. Na tarde de sábado, no Centro de Eventos da UFSM, a equipe santa-mariense derrotou o Brummers, de Novo Hamburgo, por 17 a 15, em duelo válido pelo 5º lugar da competição. Apesar do resultado positivo, o time do Coração do Rio Grande terminou o Estadual na lanterna, na 6ª posição – é que no confronto de ida, em Dois Irmãos, o Universitário perdeu para o Brummers por 53 a 0.

Em campo, o renovado grupo do Universitário mostrou superação e um ótimo preparo físico. Após estar perdendo por 15 a 5, a equipe de Santa Maria virou o jogo nos 15 minutos finais, em belo desempenho dos juvenis Wesley Bigago e Guilherme Bandeira, que anotaram dois trys (pontuação máxima) e do experiente Charles Paveglio, que deu número finais ao confronto após uma conversão (chute). Bryan Backes fez o outro try do Universitário na partida, ainda no início do segundo tempo.

– Que bom poder contar com os guris na equipe. E tem mais talentos vindo aí. Emanuel "Noturno" e Luis Felipe "Sorriso" são mais dois que, em seguida, veremos no time principal – destaca o secretário do Universitário e um dos responsáveis em ajudar no desenvolvimento das categorias de base.

A Federação Gaúcha de Rugby (FGR) decidirá nesta semana se haverá uma repescagem por vaga à 1ª Divisão. Caso o jogo seja confirmado, o Universitário Rugby lutará contra o rebaixamento frente ao Planalto, de Passo Fundo, campeão da 2ª Divisão.