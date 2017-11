Na Serra, ASH luta por vaga nas semifinais do Estadual de Handebol

Vale lugar nas finais 09/11/2017 | 19h49 Atualizada em

O time adulto da Associação Santa-Mariense de Handebol (ASH/Praxis) vai até Caxias do Sul, neste sábado, para tentar garantir lugar nas finais do Estadual Masculino de Handebol. A equipe de Santa Maria é a quarta colocada na classificação geral, com cinco pontos, após uma vitória e duas derrotas na primeira fase, quando enfrentou adversários do Grupo B. Para garantir a classificação às semifinais, a ASH terá pela frente os rivais do Grupo A: Clube Canoense, de Canoas, e o Recreio da Juventude, o dono da casa.

Para conquistar a vaga, os santa-marienses podem até perder suas duas partidas, mas precisam torcer para que Apahand/UCS e o próprio Canoense, contra quem joga, não vençam. Com uma vitória sobre Canoas, basta a Apahand não vencer nenhum duelo. No entanto, a tarefa não será fácil. Com desfalques por lesão e devido à prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no domingo, o time será quase um misto.

– Estamos enfrentando esses problemas de lesões graves e da prova. Vamos com uma equipe mesclada. A grande parte adulta, mas com alguns juvenis, que identificamos que tiveram um bom rendimento. Até para poder integrar esses atletas ao grupo no ano que vem – explica Lucas Machado, técnico da equipe da ASH/Praxis.

O treinador projeta dois jogos difíceis, mas diz ser primordial uma vitória contra o Canoense, que é adversário direto. O Recreio da Juventude é o único que ganhou todos os seus jogos até agora na competição, além de ser um adversário duro.

– É fundamental vencer esse jogo contra o Canoense. O Recreio está invicto, mas é um clássico, vai ser difícil para os dois, por mais que tenhamos desfalques. No ano passado, empatamos lá e podíamos ter vencido, não fossem erros da arbitragem. O nosso objetivo é classificar. Em dezembro, teremos todo mundo disponível – projeta Lucas.

A delegação embarca às 5h deste sábado rumo a Caxias do Sul. O primeiro jogo será contra o Canoense, às 15h, e o segundo, às 20h, diante do Recreio da Juventude.