Menino que se tornou o torcedor nº 1 do Soldiers será sepultado em Santiago

Uma batalha de quase dois anos teve um triste fim neste domingo. O pequeno Lorenzo Martinetto, 7 anos, que ficou conhecido por ser o mascote do time de futebol americano do Santa Maria Soldiers, foi vencido depois de lutar contra um câncer no cérebro e morreu, no final desta tarde. Ele está sendo velado na capela da funerária Andres (Rua Sete de Setembro, 609), em Santiago. O sepultamento será às 17h desta segunda-feira no Cemitério Municipal de Santiago.

VÍDEO: fã número 1 do Soldiers, Lorenzo comemora o título gaúcho

A confirmação da morte do pequeno lutador foi feita no início da noite pela assessoria de comunicação do Hospital de Caridade de Santa Maria, onde Lorenzo estava internado desde setembro deste ano. Segundo a casa de saúde, o óbito foi às 19h15min.

Em sua página no Facebook, o Soldiers lamentou a morte do pequeno:

A história de carinho e amizade entre Lorenzo e o time do Soldiers foi contada nas páginas do Diário, que acompanhou a batalha do pequeno contra a doença. Uma relação que começou às vésperas da decisão do Campeonato Gaúcho do ano passado, em um encontro mediado pelo Diário, que ganhou ainda mais força em 2017.

Ao lado dos amigos do Santa Maria Soldiers, em visita ao pequeno Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

Depois de meses acompanhando de perto a rotina e a trajetória do Soldiers, Lorenzo participou da final do campeonato deste ano, e realizou um sonho: ele foi convidado a marcar um touchdown, que é principal pontuação do futebol americano, pela equipe santa-mariense. E a amizade estabelecida entre os jogadores e o mascote acabou por emocionar, principalmente, os pais de Lorenzo desde a primeira visita da equipe, em 10 de maio.

VÍDEO: fã de futebol americano que luta contra o câncer recebe visita surpresa

De lá para cá, foram muitos desenhos, homenagens e momentos de descontração ao lado do exército verde e preto, que sempre demonstrou muito carinho pelo garoto e apoiou a batalha de Lorenzo.