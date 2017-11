Para integrar 16/11/2017 | 20h20 Atualizada em

A partir das 14h deste sábado, em evento aberto ao público, o Colégio Marista Santa Marta sedia a 1ª edição dos Jogos de Integração de Handebol Marista/Polo, em parceria com o Projeto Polo, do Handebol Feminino de Santa Maria (HFSM). Além da instituição Marista, as escolas Pérpetuo Socorro e Marieta D'Ambrosio também estarão presentes.