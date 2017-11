Mais um talento do handebol de Santa Maria participará de treinamento nacional

Categorias de base 01/11/2017 | 20h41 Atualizada em

Eduardo Corrêa, 15 anos, viajou na madrugada de terça-feira para São Bernardo do Campo

Eduardo Corrêa, 15 anos, viajou na madrugada de terça-feira para São Bernardo do Campo Foto: Eduardo Corrêa / Arquivo pessoal

O armador da equipe cadete da Margarida Lopes/Associação Santa-Mariense de Handebol (ASH/Praxis) Eduardo Corrêa, 15 anos, viajou na madrugada de terça-feira para São Bernardo do Campo, em São Paulo. Até 9 de novembro, o santa-mariense integra o seleto grupo de convocados para o Acampamento Nacional de Desenvolvimento e Melhoria Técnica do Handebol Sub-16.

O Acampamento, organizado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), busca monitorar os melhores atletas da categoria em todo o país, que se destacaram em eventos regionais em 2017. Na ocasião, são 66 classificados, de 17 Estados. O trabalho será comandado pelo treinador da seleção brasileira de handebol, Washington Nunes. A CBHb não conta, atualmente, com uma categoria de base sub-16. Entretanto, os atletas serão monitorados pela CBHb, para, no futuro, possivelmente, integrarem outras equipes nacionais.

Eduardo não é primeiro atleta de handebol de Santa Maria a participar da atividade. No último dia 4 de outubro, a ASH cedeu o goleiro Pedro Rodrigues, 18, da categoria juvenil, para o Acampamento Nacional. Ele aguarda a definição do próximo corte do nível sub-18.

