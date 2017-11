Lorenzo é homenageado por times de futebol americano do país

Na lembrança 13/11/2017 | 20h13 Atualizada em

Times de futebol americano de todo o país prestam homenagens ao pequeno Lorenzo de Vargas Matinetto, 7 anos. O torcedor e "mascote" do Santa Maria Soldiers morreu na noite de domingo e foi sepultado na tarde desta segunda-feira.

Em tarde de homenagens, amigos e familiares se despedem de Lorenzo

Na noite desta segunda-feira está prevista uma série de publicações no Facebook em memória ao pequeno fã do esporte. O Flamengo, do Rio de Janeiro, foi um dos primeiros clubes a publicar e a prestar a sua solidariedade.

Menino que se tornou o torcedor nº 1 do Soldiers será sepultado em Santiago

"Lorenzo, obrigado pelo apoio ao nosso esporte. E continue na torcida aí de cima!", postou o clube de futebol americano que é ligado ao popular time de futebol.