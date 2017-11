Inter-SM e São Gabriel rechaçam mudança de data na Divisão de Acesso

Calendário indefinido 17/11/2017 | 20h10 Atualizada em

Os dois clubes da região que disputam a Divisão de Acesso, o Inter-SM e o São Gabriel, compartilham da mesma opinião sobre a possibilidade de antecipação do campeonato de 2018. Ambos rechaçam a mudança, que implicaria no começo da competição em fevereiro, com término em abril. A sugestão foi endereçada pelo Ypiranga, de Erechim, à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e teria o apoio de, pelo menos, outras duas agremiações que permaneceram em atividade no segundo semestre.

O intuito da equipe do norte do Estado, que caiu para a segunda divisão gaúcha, é não coincidir as datas da Divisão de Acesso e da Série C do Brasileirão. Porém, a maioria dos 16 clubes que participam do campeonato também não estaria de acordo com a mudança, assim como Inter-SM e São Gabriel.

– Dentro do planejamento, a nossa proposição é que comece em março. É um absurdo que comece antes. Isso interfere muito na nossa cidade, até em função das férias. Até março, a cidade se esvazia – explica Luiz Cláudio Mello, presidente do Inter-SM.

– Já está meio em cima e fica complicado para trabalhar. Tem a questão da liberação do estádio também, e isso dificultaria tudo – garante o gerente de futebol do São Gabriel, Luis Eduardo Hermes.

Apesar da possibilidade, o presidente da FGF, Francisco Novelletto, já indicou que o calendário de 2018 deve permanecer o mesmo ou semelhante à temporada 2017. A Divisão de Acesso deste ano começou em 5 março e terminou em 17 de junho, com os acessos de São Luiz, de Ijuí, e Avenida, de Santa Cruz do Sul.