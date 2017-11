Ídolo do Inter-SM, Donga é homenageado na Calçada da Fama da FGF

Em Porto Alegre 17/11/2017 | 20h34 Atualizada em

Donga participou do lançamento dos novos uniformes do Inter-SM Foto: Renata Medina / Inter-SM,Divulgação

O ex-zagueiro Donga, que deixou o seu nome gravado na história do Inter-SM nas décadas de 1970 e 1980, é um dos homenageados na Calçada da Fama da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O espaço está sendo inaugurado nesta sexta-feira à noite, em Porto Alegre, e conta com 55 jogadores, ex-atletas, treinadores ou dirigentes indicados pelos clubes filiados à entidade.

Hoje, aos 69 anos, Donga trabalha como porteiro em um prédio de Santa Maria. Ele fez parte da equipe que conquistou o título do Interior no Gauchão de 1981 e, consequentemente, a vaga à Taça Ouro, o Brasileirão da época.

Ao todo, foram 579 jogos com a camisa do Inter-SM, entre 1971 e 1983 – foi o atleta que mais fardou o uniforme alvirrubro na história. A criação da Calçada da Fama da FGF faz parte do calendário de comemorações do centenário da Federação, que será completado em 18 de maio de 2018.