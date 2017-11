Há 36 anos, o Inter-SM passava pelo poderoso Grêmio na Baixada

Time dos sonhos 08/11/2017 | 13h00 Atualizada em

Jogadores Robson Centurião (E) e Donga e técnico Tadeu Menezes relembram o inesquecível ano de 1981 Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Já faz quase quatro décadas, mas aquele 8 de novembro de 1981, certamente, está bem claro na memória de muitos torcedores, jogadores e dirigentes do Inter-SM. Pelo menos três atletas, personagens presentes naquela vitória inesquecível de 3 a 1 sobre o Grêmio, lembram de cada detalhe daqueles 90 minutos que deram muita moral para que o time de Santa Maria levasse, 21 dias depois, o título de campeão gaúcho do interior. O trio é composto pelo técnico Tadeu Menezes, pelo meia Robson Centurião e pelo zagueiro Donga, todos componentes do chamado “time dos sonhos”, publicado no livro Almanaque dos 80 anos do Inter-SM, do jornalista Candido Otto da Luz, de 2008.

– De todos os jogos que trabalhei, o mais marcante foi esse. Foi um jogo que conseguimos nos impor, ganhar de 3 a 1 de um time sensacional. Por isso, a importância. Claro que tiveram outros, mas aquele ali teve uma festa incrível depois do jogo – recorda o lendário técnico alvirrubro Tadeu Menezes, que, recentemente, recebeu elogios do técnico Tite, com quem trabalhou no Esportivo, em Bento Gonçalves.

E o feito não é pouco. Apesar de não ganhar o título do Gauchão de 1981, o troféu do interior coroou uma campanha que ficou dois pontos atrás do Inter, campeão, e um atrás do próprio Grêmio, no octogonal final. O detalhe é que a dupla da Capital ganhou um ponto extra cada, pela conquista dos primeiros turnos.

Na inesquecível partida contra o Grêmio, quase 10 mil torcedores foram ao Estádio Presidente Vargas. Em campo, Tadeu, Donga, Robson e seus companheiros não deram chance ao goleiro Leão, aos zagueiros Vantuir e Hugo De Leon, os meias China e Paulo Isidoro, e aos atacantes Tarciso, Geraldão e Baltazar, que foi o artilheiro da competição, com 20 gols. Logo mais, no final do ano, os gremistas conquistavam o título do Brasileirão.

Os gols daquele 3 a 1 foram marcados por Guinga, que teve o pênalti defendido por Leão, e, no rebote, abriu o placar. Depois, Toninho ampliou. O terceiro saiu em escanteio. Leão pegou uma cobrança de pênalti de Robson, que acabou gerando escanteio. O próprio Robson cobrou e, de cabeça, Nei fez o terceiro.

– É muito claro na memória. Se o modelo de disputa fosse outro, como hoje, talvez até teríamos sido campeões. O nosso grupo era de alto nível. Não tinha estrelismo. Fomos demais naquele jogo. Passamos por cima do Grêmio. Foi uma apresentação impressionante – relembra Robson, que, em 1983, foi contratado pelo Grêmio, onde foi campeão da Libertadores e do mundo.

– Aquele jogo poderia ter sido uns 4 a 0 para nós, pelo menos. Foi um dos melhores jogos nossos naquele ano. Era muito difícil jogar contra Grêmio e Inter, aqui e lá. Eles tinham jogadores muito bons, o Grêmio estava em uma fase muito boa. O Tarciso estava voando – conta Donga, que, há 17 anos, trabalha como porteiro em um prédio de Santa Maria.

Naquela temporada, ao total, foram seis confrontos contra a dupla Gre-Nal, com três derrotas, três empates e duas vitórias. No octogonal final, o Inter-SM ficou invicto nos quatro confrontos, com duas vitórias e dois empates. A bela campanha no Gauchão ainda rendeu a classificação para a Taça Ouro, a primeira divisão do futebol brasileiro na época.