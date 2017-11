Grupo de ciclistas de Santa Maria participará do Desafio da Serra do Rio do Rastro

Em SC 09/11/2017 | 13h00 Atualizada em

Um grupo de pelo menos 60 atletas de Santa Maria encara um grande desafio no domingo. Ciclistas de diversas equipes da cidade, como Ciclovia, Fort Bikes, Camobikers, Bikecenter e da Associação Santa Maria Ciclismo, viajam a Santa Catarina para enfrentar os 24,6 quilômetros do Desafio da Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller, em famosa estrada catarinense, repleta de curvas e de uma paisagem impressionante. A distância não é das maiores, já que os ciclistas estão acostumados a percorrer cerca de 50 quilômetros a cada pedalada. É que o percurso é composto, na sua maioria, por subidas que atingem 1,4 mil metros de altitude ao final do trajeto.

A comitiva santa-mariense tem tudo para ser a maior da competição, que teve cerca de 1,6 mil inscritos. No ano passado, foram 40 ciclistas – a segunda mais numerosa. Entre os atletas, alguns estreantes, e outros, já experientes.

Percurso é repleto de curvas e tem uma paisagem impressionante Foto: Samuel Madeira / Prefeitura de Lauro Müller

– Fiquei sabendo que alguns amigos iriam, e não tive dúvida que queria também. Acho que subir, eu subo, ainda não sei como, mas subo – brinca o técnico em eletrônica Ivan Hoher, 51 anos, que pratica a modalidade há apenas oito meses.

O técnico em telecomunicações Elizandro Campos, 40 anos, também irá estrear. Ele diz que a participação é uma forma de desafiar a si próprio.

– Encaro como um desafio pessoal – resume Campos.

Alguns ciclistas já encararam a subida e a altitude e garantem que a experiência vale a pena. Principalmente, pela vista e pelas histórias vividas durante o trajeto.

– Completar a prova é o principal. Temos amigos que completaram a prova em quatro horas, e felizes da vida (os vencedores fazem o percurso em cerca de 1h15min). É uma vista maravilhosa, uma turma incrível. Encontramos pessoas de várias idades se superando, com histórias incríveis. Esse é o legal do desafio – conta Evandro Fachin.

Mas nem tudo são flores. O próprio Fachin, que participou do evento no ano passado, dá dicas para superar as dificuldades.

– É um percurso lento, então, é preciso muita técnica. São oito quilômetros muito lentos, curva a curva, sempre a subir, sem folga no pedal. Tem que manter um ritmo até o final. O meu desafio é completar em 1h30min neste ano. No ano passado, completei em 1h58min – detalha.