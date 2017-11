''Foram muitas batalhas'', diz mãe de Jailson sobre início da carreira do filho

Volante da região 01/11/2017 | 13h01 Atualizada em

Jailson é um daqueles casos raros no futebol. Ele praticamente não teve categorias de base. Jogou a segunda divisão de Caçapava do Sul e foi campeão pelo Tamandaré, comandado pelo seu José Anapion. Após uma peneira, em 2012, com 16 anos, foi para o Guarany, de Bagé. Dois anos mais tarde, chegou ao Grêmio. Depois de um empréstimo à Chapecoense, voltou em 2016 e nunca mais saiu do time profissional tricolor.

De Caçapava do Sul, Jailson é um dos trunfos do Grêmio por vaga à final da Libertadores

No entanto, o caminho foi difícil. A mãe dele, Maria Enedina Corrêa Marques, trabalhava como faxineira e mandava dinheiro para ajudar nas despesas do filho. Nos tempos de Guarany, Jailson quase abandonou o seu sonho porque via os colegas sendo dispensados, e achava que aconteceria o mesmo com ele. Mas Enedina não deixou o filho voltar.

Leia as últimas notícias de Esportes

– É uma emoção muito grande ele ter chegado onde chegou, com méritos próprios, porque a gente não teve nenhuma ajuda. Chegamos aos trancos e barrancos, mas chegamos. Foram muitas batalhas, não imaginávamos. No ano passado, ele foi campeão da Copa do Brasil. Vamos torcer para ser campeão de novo – diz Enedina, que há quatro meses deixou Caçapava do Sul para morar com o filho em Porto Alegre.

Os laços com Caçapava, no entanto, não se encerraram. Jailson é padrinho de um projeto social chamado Resgate, que atende crianças carentes dos 8 aos 13 anos, aos sábados, com aulas de futebol. Foi o jogador que doou bolas, coletes, cones, entre outros materiais para que o projeto, que é comandado por seu Anapion, começasse há seis meses, junto com um amigo do jogador, Rivail Zanetti, que é quem comanda o treinamento da gurizada.

– É uma emoção muito grande. Fazíamos a concentração dos jogos na casa dele. É de uma família humilde, pobre, que batalhou muito para chegar onde chegou. Os gremistas daqui também torcem por ele – conta Anapion.

Outro caçapavano que é destaque no Grêmio é o preparador físico Rogério Dias, o Rogerinho, que, inclusive, já chegou à seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa.