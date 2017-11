Finalistas da Copa Diário serão conhecidos neste domingo

É decisão no campo 17/11/2017 | 20h15 Atualizada em

O domingo será de decisão em São Pedro do Sul e Tupanciretã. As duas cidades recebem as partidas de volta das semifinais da Copa Diário de Futebol Amador. O Grêmio São-Pedrense recebe a seleção de Restinga Seca. Em Tupã, os dois times da cidade fazem mais um clássico: Gaúcho e Vila Operária, desta vez, com mando do Vila. Apenas dois garantem vaga para a final da competição.

Em São Pedro do Sul, Restinga Seca (de azul) e o time da casa também precisam de uma vitória para alguém se classificar Foto: Ivo Curcino / Jornal Tribuna de Restinga

Os dois confrontos de ida terminaram empatados. Em Restinga Seca, os donos da casa saíram vencendo, cederam a virada, mas buscaram o empate em 2 a 2 no finalzinho. Em Tupanciretã, o clássico da cidade não saiu do 0 a 0. Como não há gol qualificado, novo empate por qualquer placar leva as decisões aos pênaltis.

Partidas de ida das semifinais da Copa Diário terminam empatadas

Em São Pedro do Sul, a diretoria do Grêmio São-Pedrense espera receber um bom público no Estádio Municipal Bertoldo Henrique Von Müller. A entrada é franca. Em Tupanciretã, no Estádio Natálio Herter, onde o Vila Operária manda os seus jogos, a expectativa da torcida também grande.

Começa a disputa por duas vagas à final da Copa Diário

As partidas estão marcadas para as 16h. Em caso de muita chuva no sábado ou no domingo pela manhã, os coordenadores da competição entrarão em contato com os dirigentes dos clubes para saber as condições dos gramados.