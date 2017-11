Festival Gaúcho de Esportes de Aventura movimenta as Minas do Camaquã

Na região 17/11/2017 | 19h28 Atualizada em

O final de semana reserva uma boa opção para quem gosta de esportes de aventura na Região Central. Neste sábado e domingo, será realizada, nas Minas do Camaquã, em Caçapava do Sul, a 5ª edição do Festival Gaúcho de Esportes de Aventura. O evento é organizado pela empresa Minas Outdoor Sports e tem o apoio da prefeitura caçapavana. São diversas práticas esportivas, que exploram a beleza de um lago formado na antiga mina.

São várias modalidades oferecidas: escalada, canoagem, tirolesa, slackline, canoa havaiana, voo livre de paramotor, stand up paddle, mountain bike e passeios nas galerias subterrâneas, além de trilha. As atividades se iniciam às 8h30min e se estendem até a noite. Os preços variam entre R$ 12 para o muro de escalada, a atração mais barata, a R$ 150 para o voo de paramotor, a mais cara.

O camping, as pousadas e algumas casas disponíveis para aluguel na região já estão com a lotação praticamente esgotada. No entanto, conforme Marcelo Spode, diretor da Minas Sports, é difícil fazer uma previsão de público.

– Não temos como estimar, porque tem gente que chega de manhã, vai embora à tarde, outros ficam os dois dias. Mas esperamos que umas 2 mil pessoas passem por aqui. O evento é um dos maiores festivais de esportes de aventuras do sul do Brasil – destaca.

Além disso, a competição de mountain bike é válida pela 7ª e última etapa da Copa União, quando serão conhecidos os campeões. Para a prática dos esportes, não é necessária inscrição prévia.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (55) 99976-5682 ou (55) 99650-1312.