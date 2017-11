Fames/União perde para o Cometa e depende de resultado para avançar às semifinais

Derrota fora 05/11/2017 | 20h28 Atualizada em

As meninas do Fames/União Independente brigaram até o segundo final de partida. Contudo, o resultado não foi o esperado. No sábado, a equipe de Santa Maria viajou a Rodeio Bonito, em jogo da última rodada da segunda fase do Estadual Feminino de Futsal.

O placar terminou em 2 a 1 para o Cometa. Com isso, apenas uma goleada por cinco gols de diferença do Cometa sobre o Malgi, no confronto final da Chave 3, no próximo sábado, classifica as santa-marienses às semifinais.

O Fames/União ocupa a lanterna do grupo, com quatro pontos em quatro jogos (a mesma pontuação do Malgi, que leva vantagem no saldo, com +2 contra -3).