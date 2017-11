Fames/União luta por classificação às semifinais do Estadual Feminino de Futsal

Por um empate 03/11/2017 | 20h19 Atualizada em

Fames/União se classifica com um empate. Caso passe, ACBF (de laranja) pode ser adversário nas semifinais Foto: Charles Guerra / New Co

As meninas do Fames/União Independente fazem a sua partida mais importante no Estadual Feminino de Futsal. As santa-marienses, que estão no primeiro ano de fundação da equipe, vão até Rodeio Bonito, neste sábado, para enfrentar as donas da casa, o Cometa, às 20h. O time de Santa Maria precisa de um empate para chegar aos cinco pontos na Chave 3, assumir a liderança e garantir a classificação às semifinais da competição. É o último jogo delas na segunda fase. Depois, só observam o confronto entre Cometa, que soma dois pontos, e Malgi, de Pelotas, com quatro. Em caso de derrota neste sábado, o Fames/União precisará torcer por uma goleada do Cometa sobre o Malgi.

Fames/União empata e fica perto da classificação no Estadual Feminino

Com o ginásio da Fames em reformas, o Centro Desportivo Municipal (CDM) cedido à Feisma e o Oreco com outra competição em andamento, o grupo encontrou dificuldades para treinar durante a semana. O primeiro e último trabalho antes da partida seria às 22h30min de sexta.

Fames/União recebe o Cometa, de Rodeio Bonito, pelo Estadual Feminino de Futsal

– Estamos sem lugar para treinar, o único horário que conseguimos foi esse. Vamos fazer um treino leve, para ver como as meninas estão. Sempre tem alguma coisa de última hora, alguém que não está 100% – explica o técnico Mário Machado.

Fames/União vence o Malgi em Pelotas e segue vivo na luta pela classificação às semifinais

Como o Fames/União necessita apenas de um empate, e o Cometa é quem precisa da vitória, a estratégia do time de Santa Maria será aproveitar os contra-ataques.

Fames/União viaja a Pelotas pelo Estadual Feminino de Futsal

– A nossa marcação está bem encaixada, está difícil entrar na nossa defesa. Vamos jogar fechados, mas buscando matar o jogo quando aparecerem as oportunidades – adianta Machado.

Fames/União perde na estreia da segunda fase do Estadual Feminino de Futsal

Na primeira fase, as santa-marienses tiveram seis vitórias e 10 derrotas.