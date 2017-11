Escola Sérgio Lopes é a campeã do Jesma no futsal feminino

Com a taça 15/11/2017 | 20h09 Atualizada em

As meninas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Lopes, do Bairro Renascença, foram as campeãs dos Jogos Escolares de Santa Maria (Jesma) no futsal feminino, categoria juvenil. A equipe, liderada pelas jogadoras do Inter Gabriela Gonçalves e Taiane Flores, que estudam no colégio, venceu a competição de forma invicta.

Foram seis jogos e nenhuma derrota. Mais do que isso, foram apenas dois gols sofridos. Na semifinal, vitória maiúscula por 8 a 1 sobre a Naura Teixeira e, na final, 3 a 1 sobre o Coronel Pilar.