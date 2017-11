Handebol de base 05/11/2017 | 20h34 Atualizada em

O time infantil do Handebol Feminino de Santa Maria (HFSM) se despediu do Estadual 2017. As meninas santa-marienses venceram uma partida, perderam outras três e, com isso, terminaram em quinto lugar na segunda fase da competição.

Na soma total das duas etapas, o HFSM ficou com cinco vitórias e quatro derrotas. As quatro melhores, entre 10 equipes, avançaram às semifinais. Os jogos ocorreram em Novo Hamburgo, no sábado e domingo.