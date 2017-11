Equipe de Santa Maria conquista duas medalhas em competição de muay thai

No pódio 13/11/2017 | 18h50 Atualizada em

Dois atletas do Tem Munekata, de Santa Maria, tiveram bons resultados em uma competição de muay thai realizada em Portão, no último final de semana. Samuel Roque foi ouro, enquanto Tiago Nunes foi vice-campeão em duas categorias do Attack Fight, realizado na cidade de Portão.

Flávio Pinheiro perde na estreia no Campeonato Brasileiro de Muay Thai

Na categoria até 62 quilos, Samuel Roque foi campeão ao derrotar Érico Merck, do CT Evolution, de São Paulo, na final. Já para lutadores acima de 94 quilos, Tiago Nunes, o Panda, ficou com o segundo lugar. Ele perdeu na decisão para Wesley Preto dos Santos, da Minu Fight Team, de Porto Alegre.

Santa-mariense luta por título e viagem ao berço do muay thai

– Foi um grande evento. É um dos melhores do Sul. Foi bonito, representamos bem a cidade. Agora é so manter o foco e entrar em 2018 com tudo. Estamos projetando um bom ano – avalia o técnico da dupla, Nando Munekata.