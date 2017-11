Em evento em shopping, Inter-SM lança novos uniformes nesta quinta-feira 

Manto alvirrubro 08/11/2017 | 20h54 Atualizada em

Desde a eleição da nova diretoria do Inter-SM, em 15 de setembro, a torcida aguarda com expectativa novidades sobre a temporada de 2018. A boa campanha na Divisão de Acesso deste ano e a possibilidade real de voltar à Série A, que escapou por pouco, parecem ter inflamado os torcedores.

Por isso, nos últimos meses, o departamento de marketing do clube tem trabalhado para aguçar a curiosidade dos seguidores alvirrubros em relação à próxima temporada. Inclusive, foi feita uma pequisa para descobrir o perfil do torcedor. E, nesta quinta-feira, a partir das 19h, no Shopping Praça Nova, alguns dos mistérios serão revelados em evento de lançamento dos uniformes e de um plano de sócios.

A campanha começou com força nas redes sociais do Inter-SM no dia 28 de setembro, quando o clube anunciou a parceria com a Squema Sports, que será a responsável pela confecção do material esportivo. Desde então, a página alvirrubra no Facebook ficou repleta de postagens com personalidades convidando para o lançamento e à associação.

Casos dos jornalistas Glauco Pasa e Marcelo Canellas e do auxiliar técnico de Tite na seleção brasileira, Cléber Xavier. O plano de sócios já teve uma modalidade revelada brevemente, o sócio ''Dininho'', destinada aos pequenos torcedores.

Além disso, há várias promoções em andamento, tanto para ganhar uma camisa, quanto para ser sócio de forma gratuita por três meses. Quem estiver com qualquer camisa do Inter-SM no evento desta noite, concorrerá a três meses de mensalidade. Um novo manto do time também será sorteado entre os torcedores no shopping.