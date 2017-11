"É um salto que o Inter-SM dá", afirma diretor sobre processo de planejamento

Tudo no papel 01/11/2017 | 20h28 Atualizada em

A temporada de 2018 já iniciou no Inter-SM. Não dentro de campo, obviamente, mas nas salas do Estádio Presidente Vargas, várias reuniões e negociações começam a dar forma para o clube para a Divisão de Acesso do ano que vem. Uma das novidades que chegou junto com a diretoria alvirrubra, na metade de setembro, é um novo departamento, o de planejamento. O responsável por ele é o sepeense Fernando Barbosa, formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e com especialização em Gestão de Projetos e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.

O trabalho de Barbosa começou tão logo o novo (mas velho conhecido) presidente Luiz Cláudio Mello e toda a diretoria assumiram o clube. A missão do profissional é planejar e organizar, especialmente, as finanças, no que diz respeito a receitas e despesas. É do seu departamento que sairá a definição, por exemplo, de quanto o futebol terá disponível para contratações visando à Divisão de Acesso.

– O meu papel é ver todo o orçamento disso. Quais serão as principais atividades e os principais resultados. Estamos montando um cronograma com quanto esperamos arrecadar, quanto esperamos gastar, mas, a execução, o que será feito com esses valores, fica a cargo de cada departamento. Vamos sentar com cada um e ver o que vamos poder gastar – explica Barbosa.

O planejamento está sendo feito há quase dois meses e muitas situações ainda não estão definidas. Na próxima quinta-feira, por exemplo, serão lançados o novo uniforme do clube e um plano de sócios, que devem impactar diretamente nas contas alvirrubro. Por isso, Barbosa afirma que é difícil falar no orçamento que o clube terá.

Apesar de o trabalho estar sendo bem planejado, Barbosa destaca que é impossível garantir resultados, tanto dentro quanto fora de campo, por conta da imprevisibilidade do futebol.

– A gente trabalha com planejamento, mas, nem sempre, se planejar, tudo vai dar certo. O planejamento é um norte. Cada ramo tem sua característica, e, no futebol, sabemos que o resultado de campo é imprevisível, que tudo pode acontecer, e isso tem efeito nas nossas receitas e despesas. Mas esse é um salto que o Inter-SM dá para a profissionalização de todo o clube – conclui Barbosa.