"É preciso muito sacrifício, trabalho, dedicação e paixão", aconselha Nuno Naré

Coordenador das categorias de base do Marítimo e do projeto de expansão das escolinhas do clube de Portugal pelo mundo, o português Nuno Naré esteve em Santa Maria no último dia 10. O treinador de futebol, que foi um dos responsáveis pela lapidação de Cristiano Ronaldo, entre 1997 e 2001, no Sporting, visitou a unidade santa-mariense junto do diretor técnico da equipe profissional, o ex-jogador Briguel.

Em entrevista ao Diário, o português fala sobre as metas do Marítimo com as escolinhas, inclusive a de Santa Maria, a formação de jogadores, a deficiência tática de atletas brasileiros e, claro, sobre Cristiano Ronaldo. Confira a entrevista em tópicos:

Trabalho com a base

É a área que eu tenho vocação, é aquilo que eu gosto. A paixão que se entrega ao ensinamento destas crianças é fantástico. Já fui campeão nacional lá em Portugal muitos anos, quando trabalhei no Sporting, mas dá muito mais alegria ver atletas que passaram por mim, hoje em dia, no mais alto nível mundial, do que os títulos que ganhei. Isso eu acho que é a grande vitória do treinador de base, colocar jogadores no profissional. As crianças têm que se divertirem nos treinos, é uma filosofia que acreditamos, que saiam dos treinos felizes. Mas tem que focar no objetivo. Se o objetivo é mesmo chegar ao profissional, é preciso muito sacrifício, muito trabalho, muita dedicação e muita paixão. Se perguntarmos aos miúdos, todos querem ser jogadores de futebol, mas a questão é que nem todos fazem para serem jogadores. Eles têm que perceber que, se querem ser, têm que mostrar isso todos os dias.

Cristiano Ronaldo

Fui treinador e encarregado pela educação dele e tutor. Dele e de outros atletas que são e já foram estrelas, o Simão Sabrosa, o Quaresma, todos eles passaram por mim no tempo que estava no Sporting. Lembro que naquela época haviam outros atletas com a mesma idade desses, também com muito potencial, mas que não chegaram. Não há dúvidas que a conclusão é que, para chegar onde chegam, não é só do pescoço para baixo, mas do pescoço para cima de conseguimos ver quem é que chega lá. Mentalmente tem que ser muito forte, trabalhar muito para isso. Sem dúvidas o Cristiano deve tudo isso a ele próprio. Obviamente que todos os treinadores que ele teve foram importantes, mas ele deve muito a ele próprio. Ele era diferente de todos os outros miúdos. Todos os outros acabavam o treino e ficavam brincando. Ele chegou a ser castigado no Sporting por trabalhar demais. Ele saia dos treinos, ia para o ginásio, sempre com uma bola. Depois o castigamos porque ele criou uma barra de ferro com latas de tintas para fazer musculação. Ele é o que é hoje, também é bom tecnicamente, mas porque é um grande atleta, ele é muito completo e isso deve-se ao trabalho que ele fez, porque ele se dedicou àquilo que ele queria ser.

Objetivo das escolinhas

Criar as escolinhas pelo mundo inteiro tem um objetivo claro, que é espalhar a marca Marítimo por todo mundo. Mas também temos, a médio e longo prazos, o objetivo de começarmos a ter jogadores formados nas escolas do Marítimo para o nosso clube. Vimos que é possível começarmos a pensar em formar jogadores nas escolas para chegarem ao nosso profissional. Por isso, utilizamos a nossa metodologia, para chegar o mais aproximado possível com o futebol europeu, para que quando o atleta brasileiro chegar lá, não tenha grandes dificuldades de adaptação. Isso tem sido um dos problemas que sentimos. Quando o atleta do Brasil vai para Portugal, passa por praticamente um ano em fase de adaptação, porque o futebol é diferente, os métodos são diferentes, a organização do jogo é diferente, em termos táticos é tudo diferente, por isso eles têm alguma dificuldade. O que pretendemos com as escolas aqui é começar a introduzir os nosso métodos, a nossa filosofia de jogo, desde os miúdos (pequenos), para que aqueles que conseguirem atingir um patamar elevado, quando chegarem ao Marítimo, já estejam habituados como é trabalhado lá.

Obediência tática

É um trabalho difícil. Não é de imediato, não é correto alterarmos rapidamente as coisas, mas progressivamente ir ensinando aquilo que queremos aos jogadores. Fazer o que fazemos lá, o que ele tem que fazer com a bola, sem ela, o que fazer quando estou a atacar, em determinadas zonas do campo, o que cada jogador tem que fazer quando perde a bola, quando roubar ela, isso é um trabalho tático muito importante. Temos visto que é um rigor tático muito superior àquilo que existe hoje no Brasil. Temos analisado os últimos resultados até mesmo da seleção brasileira, comparando com o que era antigamente, tem havido uma grande diferença. E isso, na minha opinião, tem muito a ver com isso. O Brasil trabalha muito bem em termos físicos, tem jogadores com uma capacidade técnica fabulosa, mas acho que perderam um pouco daquele rigor tático que o futebol europeu tem, que mesmo com jogadores menos evoluídos tecnicamente, conseguem compensar com a ocupação racional do campo. Todos eles sabem de antemão o que tem que fazer em cada momento do jogo, e isso é muito importante. Isso é um grande problema, temos muitos atletas do Brasil, mas a grande dificuldade que temos quando eles chegam é cumprir o que determinamos em termos táticos e estratégicos para determinados jogos.