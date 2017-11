"É meu nome gravado para sempre", orgulha-se Donga após homenagem

Ídolo alvirrubro 19/11/2017 | 20h58 Atualizada em

Dono do maior número de jogos com a camisa do Inter-SM, o ex-zagueiro Donga, 69 anos, foi eternizado na Calçada da Fama da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre. O novo espaço da FGF foi inaugurado na última sexta-feira. Além do ídolo alvirrubro, outras 54 personalidades do futebol gaúcho também foram homenageadas e deixaram os seus nomes gravados, como Índio, Sandro Sotilli, Luiz Felipe Scolari e Renato Portaluppi, conforme indicações dos clubes filiados à entidade.

– Fiquei muito feliz. Me sinto orgulhoso. Tenho uma idade mais avançada e, no fim da vida, tu és lembrado pelo Rio Grande do Sul. O Inter-SM foi o clube que mais joguei. Foram mais de 12 anos. Isso para mim é muito importante. É o meu nome gravado para sempre. Também é uma homenagem ao Inter-SM – afirma Donga.

Donga viajou à Capital para participar da solenidade Foto: Renata Medina / Divulgação,Inter-SM

A criação da Calçada da Fama da FGF faz parte do calendário de comemorações do centenário da Federação, que será completado em 18 de maio de 2018.

Natural de Santana do Livramento, onde atuava pelo 14 de Julho, Donga mora há 44 anos em Santa Maria. Fez parte da equipe que conquistou o título do Interior no Gauchão de 1981 e, consequentemente, a vaga à Taça Ouro, o Brasileirão da época. Ao todo, foram 579 partidas com a camisa do Inter-SM, entre 1971 e 1983. Ele também ficou marcado por ser um zagueiro goleador.

– Em 1973, disputei o Campeonato Gaúcho e fiz três gols em uma partida contra o Pelotas. Também fiz gol contra o Grêmio e em outros tantos clubes – orgulha-se Donga.